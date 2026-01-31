【モスクワ共同】欧州南東部の旧ソ連構成国モルドバの全土で31日、大規模停電が発生した。同国エネルギー省によると、隣国ウクライナの電力網で深刻な問題が起きたのが原因。31日午前にモルドバ向け送電線で電圧が低下し、電力系統が緊急停止した。一部地域では供給が再開したとしている。首都キシナウのチェバン市長は信号やトロリーバスが稼働していないとフェイスブックに投稿し、政府に状況の説明を求めるとともに、市民に