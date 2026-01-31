私（チサ、40代）は夫と高1になる娘（ミオカ）、息子との4人暮らし。やっと娘の高校受験が終わり、中学校の卒業式を迎えました。私は娘から、卒業式にクラス全員で中3の担任（ヌマベ先生）にプレゼントを渡すと聞いたのですが、当日渡した様子はありません。しかも35人のクラスで1人800円、合計28,000円集まったはずですが、企画したクラスメイトたちからは、プレゼントの詳細も収支の報告もなかったそうです。同じクラスだったセ