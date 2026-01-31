【ブリュッセル＝上杉洋司】オランダ有力紙ＮＲＣによると、昨年１０月の下院選（定数１５０）で勝利した中道左派政党「民主６６」など３党が連立政権の樹立で合意し、３０日に政権公約を発表した。民主６６のロブ・イェッテン党首（３８）が２月中に同国史上最年少の首相に就任する見通しだ。連立を組むのは、民主６６と中道右派・自由民主党（ＶＶＤ）、中道右派・キリスト教民主勢力（ＣＤＡ）の３党。合計議席数は６６議席