ボートレース蒲郡の「ラグーナテンボス杯争奪戦」は３１日、開幕した。桜井優（２７＝埼玉）は初日２Ｒに絶好枠で登場。コンマ１６の好スタートから先マイすると、他艇を寄せつけることなく、早々に先行態勢へ持ち込んだ。今節の相棒は２連率４３％を誇る６４号機。今節から新ペラになっているが「自分の形に結構叩いた。インから逃げただけなのでハッキリしないけど、足で気になることはない。若干乗りづらかったけど、風の