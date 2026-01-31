音声配信プラットフォームAuDee（オーディー）の番組「オカダ・カズチカ ラージオオシャベリング」（毎週月曜8:00配信）。“レインメーカー”としてプロレス界を牽引する存在、オカダ・カズチカが、プロレスからバス釣り、ゲームといった趣味の話、AuDeeだからこそできる秘話まで、ここでしか聴けないトーク満載でお送りします。1月12日（月・祝）の配信では、1月4日（日）に東京ドームで開催された新日本プロレス年間最大のビッグ