TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、2000年から2024年まで上演されたミュージカル「SHOCK」シリーズで作・構成・演出を手がけ、主演を務めてきた堂本光一さんと、同シリーズに2023年から出演した中村麗乃さん。ここでは、光一さんが中村さんの歌声を聴いた瞬間に感じたことを語りました。左から：中村麗乃さん、堂本光一さん◆中村「私の人生の夢」光一：「SHOCK」