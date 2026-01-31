プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが３１日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ユーチューバーとしての活動も再開した。この日、ビル屋上のデッキに座って放送をスタートさせたフワちゃん。「おーきに！フワちゃんです。改めて応援していただいているフワギャルの皆さん、たくさんご迷惑をおかけして本当にすいませんでした。プロレスラーになったフワちゃんです」と笑顔で頭を