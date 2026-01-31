■これまでのあらすじ不機嫌な妻との夫婦生活に限界を感じ、夫は「離婚」を検索していた。一方、家事育児をワンオペ状態でこなしている妻は夫のズレた優しさに苛立ちを覚えていた。娘はかわいいが、キャリアを諦めたことへの焦燥感と夫への不満が燻るある日、娘が熱を出して…。私が中心となって進めるべき会議でしたが、娘を迎えにいくためには早退するしかありませんでした。義母のところではしゃぎすぎたのかも…。でも、今それ