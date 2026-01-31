高市首相は31日の演説で、円安の利点もあると強調しました。高市首相は31日、神奈川県内で行った演説の中で、外国為替市場の対ドル円相場で円安基調が続いていることについて「今、円安だから悪いって言われるけれども、輸出産業にとっては大チャンス。食べ物を売るにも、自動車産業も、アメリカの関税があったけれども、円安がバッファーになった」と述べ、その利点を強調しました。その上で「円安でもっと助かっているのが『外為