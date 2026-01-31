会談する高市首相（右端）とスターマー英首相（左端）＝31日夜、首相官邸高市早苗首相は31日夜、来日したスターマー英首相と官邸で会談した。中国によるレアアース（希土類）などの輸出規制を念頭に、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強靱化のため、同志国による連携が急務との認識で一致。サイバー安全保障分野での協力を戦略的に進めると確認した。宇宙分野での連携を進めるため、日英で新たな協議体を設置することも申し