AKB48は31日、公式ブログを更新。24年5月末までAKB48メンバーとして活動し、同年6月1日よりKLP48へ移籍し活動していた行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽の3名が2月末をもってKLP48での活動を終了し、3月1日からAKB48に復帰すると発表した。同ブログで「2024年5月31日までAKB48メンバーとして活動し、同年6月1日よりKLP48へ移籍、KLP48第1期生として活動してまいりました 行天優莉奈・黒須遥香・山根涼羽 の3名につきまして、2026