モデル、タレント、マージャンプロなどマルチに活躍する“役満ボディー”岡田紗佳（31）が31日、自身インスタグラムを更新。卓上カレンダー発売を発表した。「私の初めての4月始まり卓上カレンダーが3月7日（土）に発売致します」と報告し、胸元や腰のくびれ部分が大胆に露出された衝撃的デザインの花柄水着表紙カットや、赤のトップスにオフホワイトのスカートをまくりあげて脚線美を披露した12月のカットを公開した。さらに、「8