元HKT48メンバーの宇井真白(26)が31日、自身のXを更新。昨夏に結婚していたことを公表した。この日、26歳の誕生日を迎えた宇井は「ひとつ歳を重ねた今日、皆さまへご報告です。私事ではございますが、昨年の夏に入籍いたしました」と発表。お相手との2ショットを公開し「ささやかな歩みではありますが、これからも見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。2000年1月31日生まれ、福岡県出身の宇井は、12年6月にHKT48