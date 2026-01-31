富士箱根伊豆国立公園９０周年のロゴマーク「富士箱根伊豆国立公園」は２月１日、指定から９０周年を迎える。環境省の管理事務所は今年、これまでの歩みを振り返る記念事業を展開し、今後の利用の在り方を探る。富士山や箱根山、伊豆大島など火山地帯が中心となっている同国立公園の陸域面積は１２万１７５５ヘクタール。このうち箱根エリアは１万１１６６ヘクタールで、噴気地帯の大涌谷や芦ノ湖、仙石原湿原などの貴重な自然