ものまねタレントのりんごちゃんが31日放送のTBS系『熱狂マニアさん！』（後7：00）に出演。大幅なダイエットに成功した。【写真】す、すごすきる！…缶詰ダイエットで激変したりんごちゃん番組でりんごちゃんは10日間にわたる「缶詰ダイエット」を実施。「腸活デトックス」「代謝アップ」「痩せ体質作り」と3日間ずつの重点事項を掲げ、食材の栄養価を考慮したメニューでダイエットに挑戦した。そして迎えた体重測定の日。