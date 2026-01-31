女性5人組「MYERA」が31日、都内で「『Crushproof！』リリース記念ANNASUI×MYERAコラボレーションイベント」に出席した。昨年11月以来、2カ月ぶりとなる公の場。メンバーたちは「あけましておめでとうございまーす！」とあいさつし、Aguriは「昔から慣れ親しんだ、親しみ深いすてきなブランドさんとのコラボで光栄」と笑顔を見せた。5人はそれぞれANNASUIのリップスティックをタッチアップし、魅力あふれる唇に。ファ