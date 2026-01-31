高市総理は31日、来日したイギリスのスターマー首相と会談し、サイバー安全保障分野などにおける二国間の協力を進めていくことで一致しました。高市総理「日英の協力を更なる高みに引き上げ、これからの時代における両国の協力を一層深化させていくことで一致しました」高市総理は31日、イギリスのスターマー首相と官邸で会談しました。両首脳はサイバー安全保障での両国の協力を戦略的に進めていくことで一致した他、日本、イギリ