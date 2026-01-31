【川崎−ＳＲ渋谷】第２クオーター、リング下からタフショットを決めた川崎・アレン＝東急ドレッセとどろきアリーナ（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は３１日、東急ドレッセとどろきアリーナなどで行われ、東地区１２位の川崎はＳＲ渋谷に８１−７９で競り勝った。同地区８位の横浜ＢＣは名古屋Ｄに７５−９５で敗れた。序盤から拮抗（きっこう）した川崎は、第２クオーターにテリー、