照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。断髪式には次々と大物が登場。鋏を入れた女性アスリートにも注目が集まった。土俵の中央で行われていた断髪式。土俵に上がれない女性がマゲに鋏を入れる段階になると、照ノ富士は土俵際に下がって椅子に座った。登場したのは、柔 道女子