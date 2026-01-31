2025年11月に乃木坂46を卒業した久保史緒里。30日、オフィシャルサイトがオープンし、卒業後も引き続き「乃木坂46合同会社」に所属して活動していくことが明らかになった。乃木坂46の卒業生には、グループの運営事務所に残って活動を継続する者と、新天地を求めて他事務所へ移籍する者がいる。そこで本稿では、それぞれの道を歩み出した近年（主に2023年以降卒業）の卒業生たちの現在地を振り返ってみたい。【写真】乃木坂46卒業