TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が31日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、出産したばかりの第1子との初2ショットを披露した。この日は「授乳後一緒にうとうとしちゃう」とつづり、我が子を抱きながらうたた寝をする自身の写真を投稿したもの。近藤アナは24年10月に大学同級生の男性との結婚を報告。昨年11月13日に第1子妊娠を公表し、先月24日に第1子出産を発表したばかり。出産発表時には「予定日よりも