元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が31日までに公式YouTubeチャンネルを更新し「いてくれると一番助かった」芸人について語る場面があった。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之と、お笑いタレント・お見送り芸人しんいちとともに「凄いと思った芸人」について語る企画。そこで宮迫は「僕は7年以上テレビの世界にはいないので、ほぼほぼ絡んでないんですよね」と前置きしながらも「俺らのときは『麒麟』の川島とか