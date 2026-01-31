フリーアナウンサーの中村江里子（56）が31日に自身のアメブロを更新。息子のニューヨークでの寮生活開始と、別れの際のエピソードについてつづった。【映像】中村江里子の別荘（プール付きの広大な庭など）中村は、夫と共に息子の入寮のためNYへ向かったことを報告。別れ際、息子から「ママ、絶対に泣かないでね」と約束をされたといい、「大きく深呼吸をして、目が潤み始めたけれども、ここで1粒でも涙が落ちると止まらなく