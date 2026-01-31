すみぽん（高倉菫）のSPA!デジタル写真集「森ガールのヘルシーBODY」が発売。これを記念して、誌面カットが公開された。【写真】美バストが際立つチューブトップ水着SHOTなども公開すみぽんは、愛知県出身の2001年生まれ。SNS総フォロワー数200万人超の“バスケタレント”として活躍しているほか、ドラマ『どーする？ごはん SEASON2』ではアルバイトをしながらカメラマンを目指すヒロイン・月島杏を演じる。このたび、最新号の『週