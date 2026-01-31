プレミアリーグ第24節ではアウェイでリーズと戦うアーセナル。前節ではマンチェスター・ユナイテッドに敗れて勝ち点を失っており、連敗は避けたいところ。前半戦は5-0で勝利しており、後半戦でもゴール量産となるか。『THE Sun』によると、イングランド代表のデクラン・ライスはこの試合に出場すれば、プレミアリーグでの通算出場試合数が300試合に到達するようだ。27歳と17日でこの記録に達するのは、プレミアの歴史において5番目