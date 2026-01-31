近年、プレミアリーグで安定した成績を残す中で、ユース出身の若手にも積極的に出番を与えているマンチェスター・シティ。今季は主力に怪我人が続出するアクシデントがあり、アカデミー出身のマックス・アレインをレンタル先のワトフォードから呼び戻してプレイタイムを与えている。先日のCLではミスがあったが、まだ20歳と若い選手であり、トップレベルでの経験が彼の今後に大きな影響を及ぼすのは間違いないだろう。そんなシティ