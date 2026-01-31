近年はサウジアラビア勢が驚異のマネーパワーで欧州トップリーグから選手を引き抜いているが、若くしてサウジアラビアへ向かうのは悪なのだろうか。一部ではサウジアラビアリーグのレベルが低いため、代表チームへ呼ばれなくなるのではとの意見もある。しかし、もうその考えは古いと見る者もいる。昨夏にフランスのスタッド・ランスからサウジアラビアの強豪アル・アハリへ2500万ユーロの移籍金で移籍した20歳のフランス人MFヴァレ