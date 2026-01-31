サッカー元日本代表、松井大輔さんのサッカー教室が31日、石川県野々市市で開かれ小学生に世界レベルの技を伝授しました。松井さん「顔を上げてキープできる方がすぐにパスを出せる。手と視野の確保を絶対にやってほしい」このサッカー教室は、食品の共同仕入れなどを行う北陸シジシーが主催し、約40人の小学生が参加しました。講師を務めたサッカー元日本代表の松井大輔さんは子どもたちと一緒にプレーしながら、一流の技術を惜し