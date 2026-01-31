営利目的で覚醒剤などを所持し、全国の顧客に販売したとして逮捕された大阪市のマッサージ師の男の裁判員裁判で、金沢地裁は30日、懲役6年・罰金150万円の判決を言い渡しました。大阪市のマッサージ師の男39歳は、営利目的で覚醒剤などを所持し、2024年3月から10月にかけて石川県白山市の50代の男性会社員を含む全国の顧客に販売し、自らも使用していたとして覚醒剤取締法違反などの罪に問われています。男はこれまでの裁判で起訴