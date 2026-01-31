小倉競馬６Ｒの３歳未勝利（若手騎手・芝１２００メートル）は１８頭立てで行われ、単勝で最低１８番人気のカシノリアーナ（牝３歳、美浦・天間昭一厩舎、父サトノクラウン）が勝利。２着に１７番人気スッサンエア、３着にも１０番人気のコンフィアンサが入り、３連単はＪＲＡ歴代トップ（ＷＩＮ５を除く）の５８３６万７０６０円の配当となった。４８９６通りのうち４８５１番人気で、的中は１票だった。１、２着は鼻差の際ど