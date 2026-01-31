アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手・鈴木愛理が３１日までにＳＮＳを更新。ジャケット姿が美しすぎると話題になってる。自身のインスタグラムに「舞台挨拶３日目」とつづると、オフショットを投稿。鈴木は爽やかなミントカラーのジャケットのセットアップに身を包み、巻き髪ボブのヘアスタイルを合わせた。様々なポーズの近影や全身写真を公開し、かわいらしい雰囲気のものからお茶目なショットまで披露した。