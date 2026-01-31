女優の小池栄子（45）が31日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）にVTR出演。「お姉ちゃん」のように頼っている年下女優を明かした。この日のスタジオゲストはNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演している女優の宮澤エマ（37)と倉沢杏菜（20)。宮澤と小池は22年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で姉妹役を演じた。小池は「妹とも思っているけど、お姉ちゃんのように頼りたくなることも。私の方がウジウジ悩むタイプで、エマの方が