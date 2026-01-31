巨人の阿部慎之助監督は宮崎でのキャンプインを翌日に控えた３１日、チーム宿舎で行われた全体ミーティングで選手らに訓示した。全文は以下の通り。「キャンプでは体力作りはもちろんだけれど、競争と準備ということを皆、肝に銘じてやってほしい。レギュラーも若手も横一線、レギュラーは決まっていない。みな白紙でスタートする。皆がやるべきことをやることを徹底してほしい。結果が全てのプロ野球だけれど、プロセスも大