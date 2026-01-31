日本テレビ「モノマネＭＯＮＳＴＥＲ」が３１日、放送された。「モノマネドリーム合唱団女性編」では、キンタロー。がブルードレスの高嶋ちさ子に扮して指揮者兼ヴァイオリンで現れた。後半は指揮台の上で、恍惚表情でヴァイオリンを弾いた。ネットでも話題になり「キンタロー天才すげえ似てる」「高嶋ちさ子似すぎｗ弾いてないのにそこらへんもメチャうまい」「高嶋ちさ子さんに怒られるぞほんとにｗ」「ヤバいｗ」「な