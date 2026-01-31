レアル・ソシエダは31日、アル・ナスル（サウジアラビア）からU−20ブラジル代表FWウェズレイが加入することを発表した。背番号は「22」。今シーズン終了までの期限付き移籍となり、シーズン終了後の買い取りオプションが付帯している。スペイン紙『マルカ』によると、買い取りオプションの金額はおよそ1200万ユーロ（約22億円）に設定されているようだ。2005年3月5日生まれのウェズレイは、ウイングを主戦場とするアタッカ