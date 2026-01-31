¡Ø½Õ¤Î¥Ç¥¸¥ã¥ô¤ËÍÙ¤ì¡Ù¡Ê¤ª¤É¤ë/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø½Õ¤Î¥Ç¥¸¥ã¥ô¤ËÍÙ¤ì¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÊì¤Î°ä¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹¸²ð¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤È¿§µ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥é¥µ¡¼¤Î½ß¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÈÂç³ØÀ¸¡£°ÛÀ­°¦¼Ô¤ÎÆ±À­Æ±»Î¡£Îø°¦¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÆó¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹¸²ð¤Ï½ß¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½ß¤Ï¹¸²ð¤òÍ¥¤·¤¯µ¤¤Ë¤«¤±¡¢Æó¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î´é¤ò»ý¤Ä