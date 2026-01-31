女優の倉沢杏菜（20)が31日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演。俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で演じる妹・あさひ役を勝ちとるためにしたことを明かした。倉沢は役作りについて聞かれると「あさひさんの縁の地に寄らせていただいて」と語った。あさひ役はオーディションで決まったと明かし「オーディション前に、あさひの役作りをしてから挑もうと思って、お墓参りに