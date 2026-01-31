女優の坂井真紀（55）が31日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）にVTR出演。スタジオ出演している“娘たち”に生放送のコツをアドバイスを送った。この日のスタジオゲストはNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演している女優の宮澤エマと倉沢杏菜。坂井は宮澤演じるとも役、倉沢演じるあさひの母・なか役で出演している。坂井は「生放送のコツ」を聞かれ、「そうだよね〜、緊張するよね」と言い「割と“人って書くやつ効くと思