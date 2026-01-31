言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日々の習慣や体のこと、そして専門的な場所を指す言葉などを集めました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□まわしきず□□□□りえ□□つぎヒント：けがをした後に残るものとは？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あと正解は「あと」で