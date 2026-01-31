こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。乾燥が気になる寒い季節ですね。日中の冷えや乾燥で、顔と体のパサつきが気になっている人も多いのでは？今回は、真冬にぴったりな乾燥しにくいコスメと全身を温めてくれるアイテムをご紹介します！（文・写真＝Rila）【写真】知らなかった！「ツムラ」の入浴剤が気になる〜■白玉肌がかなうベース写真のこちらは、筆者が毎日愛用している乾燥しにくいトーンアップベース。スー