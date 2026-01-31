西武が31日、1軍キャンプ地の宮崎県日南市南郷町に入り、西口文也監督（53）は「やるしかない。打つしかない」と2024年のスローガンになった言葉を用いて打力強化をテーマに掲げた。チームは宮崎空港での歓迎セレモニーで日南市長から「南郷で練習に、練習を練習を練習を練習を練習を重ねていただき」と、昨年の流行語大賞に選ばれた言葉にちなんだ形で激励された。西口監督は「周りの人も『もっと練習しろ』と思っているとい