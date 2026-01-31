リバプールの遠藤航は、現地１月29日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節のカラバフ戦で、開始早々に負傷したジェレミー・フリンポンに代わって右SBで途中出場。堅実なプレーで６−０の大勝に貢献している。また、リバプールの専門サイト『Anfield Index』によれば、デイビッド・リンチ記者は「本当にうまくやった。前に出て、相手に問題を生じさせていた」「彼にはその役割を担うだけのサッカー脳が