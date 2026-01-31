社民党副党首のラサール石井参院議員（７０）が１月３１日、東京・品川駅で行われた演説会に登壇した。同党の国会議員が現時点では福島瑞穂党首と石井の２人だけということもあり「われわれも絶滅危惧種でございます」と自虐コメントで笑いを誘った。さらに「高市政権ね。今なんかいやに人気がありますけども、これは皆さんね、緩やかにだまされているだけです。なんかイメージで面白いとかかわいいとかねそんなことだけで人気