◆テニス▽全豪オープンテニス第１４日（３１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）３１日＝吉松忠弘】２０２２年ウィンブルドン優勝で世界ランキング３位のエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）が、全豪オープンで男女を通じ、カザフスタン選手初優勝を遂げた。２年ぶり３度目の優勝を狙った女王、アリーナ・サバレンカ（ベラルーシ出身）に６−４、４−６、６−４のフルセットで勝ち、優