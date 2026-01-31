◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部第３日（３１日・豊田市総合体育館）混合ダブルスで今大会最年長の３６歳・松平賢二（協和キリン）、３０歳の永尾尭子（サンリツ）のペアは、準々決勝で吉村和弘（ケアリッツアンドパートナーズ）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）組に２―３で惜敗した。松平、永尾組が３戦連続フルゲームの熱戦とガッツあふれるプレーで会場を沸かせた。松平はあと一歩で勝利を逃した準々決勝の