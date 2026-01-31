元西武監督の辻発彦さんが３１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。現役時代の衝撃の事故体験を明かす一幕があった。今回は「プロ野球最速順位予想スペシャル！パ・リーグ編！」。プロ野球開幕まであと２か月ということで、球界を代表するパ・リーグレジェンドＯＢが開幕にまつわる裏話やハプニングなど開幕戦が１０倍楽しめる秘話を連発した。現役晩年の思い出を聞かれると「東尾（修）