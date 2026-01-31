麻薬取締法違反などの疑いで書類送検され、30日に東京地検が不起訴処分にしたことについて、俳優の米倉涼子さんが31日、所属事務所のホームページに「関係者及びファンの皆様」と題したコメントを発表した。そのなかで、「多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」としたうえで、「私は、本年、1月30日、不起訴処分となりました。これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」