メラニア・トランプという名前を聞いて、多くの人はどんなイメージを持つだろうか。いうまでもなく、彼女はアメリカ合衆国第45代・47代大統領ドナルド・トランプの妻。モデル出身でたびたびファッションに注目が集まり……。と、あまり具体的なことは思い浮かばない人も多いのではないだろうか。筆者はそうだった。夫であるトランプ大統領の印象が強烈すぎて、ある意味ではその影に隠れている、一方で彼への批判が高まると