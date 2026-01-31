1970年代以降、角川文庫で横溝正史作品を初めて知った世代にとって、杉本一文というイラストレーターの名は忘れ難いものだろう。 同文庫の横溝作品の表紙を飾ったのは、数点を除く大部分が杉本の絵だった。不気味な老女と鎧武者が描かれた『八つ墓村』、人形のような童女が毬をつく『悪魔の手毬唄』、黒い和装の女が洋館を背景に佇む『犬神家の一族』、男たちの手が美女に覆い被さる『女王蜂』、結婚写真の花婿の