プロ野球・阪神タイガースの森下翔太（25）が1月26日、unopulir京橋店 店長の公式Instagramに登場。ヘアカットの様子を収めた動画が公開された。投稿では「森下くんWBC選出おめでとうございます！ キャンプ前にメンテナンス」と紹介され、キャンプインを控えたタイミングで散髪に臨む姿が映し出されている。 【画像】坂本誠志郎、32歳誕生日を森下翔太ら祝福公開された写真に「どういう状況」「沼に堕ちました」と反響